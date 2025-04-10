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Карлос Алькарас ответил, завидует ли он перерыву Янника Синнера от тенниса

Карлос Алькарас ответил, завидует ли он перерыву Янника Синнера от тенниса
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, «завидует» ли он трёхмесячному перерыву итальянца Янника Синнера.

«Я бы очень хотел провести месяц, ничего не делая, правда. Мы играем 11 месяцев без остановки, в лучшем случае отдыхаем максимум неделю. Поэтому играть 11 месяцев с высокой интенсивностью, со значительными физическими и умственными усилиями, имея только три или четыре выходных дня подряд — это неправильно. Думаю, что и для болельщиков, и для тенниса в целом отдых важен, чтобы мы могли вернуться на корт и играть лучше», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

Напомним, сейчас Синнер отбывает дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

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