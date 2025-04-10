«Писали, что убьют моего питомца и мать». Испанская теннисистка — об угрозах от фанатов

Испанская теннисистка 69-я ракетка мира Джессика Бузас поделилась своими ощущениями про одержимость некоторых фанатов тенниса.

«Мы все получали угрозы убийства, расправы с нашими семьями. Очень жёсткие вещи. Ставки приносят огромные деньги, но я не понимаю, почему мы должны ежедневно получать угрозы. Причём их присылают независимо от того, выиграли мы матч или проиграли. Мне писали, что мы скоро увидимся, что они узнают, где я живу, что убьют моего питомца, а потом поедут к моей матери. Когда рассказываешь об этом обычному человеку, то он обычно удивляется и говорит: «Не может быть, чтобы такое происходило!» Но это действительно происходит. Может, не у 100% игроков, но у 99,9% — точно», — приводит слова Бузас испанское издание AS.

Напомним, в женском туре участились случаи конфликтных ситуаций теннисисток с фанатами. Так, на турнирах WTA-1000 в Дубае и Майами с навязчивым поведением фанатов пришлось столкнуться 47-й ракетке мира британке Эмме Радукану и второй ракетке мира польке Иге Швёнтек.