Тренер Синнера: у Янника сложение десятиборца. С его качествами нужно родиться

Тренер по физподготовке Марко Паничи выделил основные физические и ментальные преимущества первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Если бы он был мощнее, то не смог бы быть таким ловким. Координация, выносливость, нейровегетативный аспект — вот его победные единицы. У Янника телосложение десятиборца. Если он почти идеальная машина, то мы должны поблагодарить его родителей, которые передали ему ДНК.

С моей точки зрения, его самый выдающийся талант — это способность управления ситуациями, будь то тренировка или напряжённый матч. У него есть оперативное спокойствие в важнейшие моменты, что является редкостью. Разум и тело — это интегрированная система: когда одно тянется вниз, другое толкается вверх. Он знает, как использовать эмоции в качестве источника энергии. Эту систему можно натренировать, но с качествами Янника Синнера нужно родиться», — приводит слова Паничи Ubitennis.