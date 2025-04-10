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«Голова нашёптывала мне всякую чушь». Давидович-Фокина — о победе над Дрейпером

«Голова нашёптывала мне всякую чушь». Давидович-Фокина — о победе над Дрейпером
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42-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Это был очень тяжёлый матч, американские горки от начала до конца. Иногда я видел, что играл в теннис на хорошем уровне, но потом голова нашёптывала мне всякую чушь. Честно говоря, сегодня я не понимал, как справляться со своими эмоциями.

Для меня было очень волнующе снова выступать здесь, и в определённые моменты я не уважал себя, а потом и свою команду. Мне ужасно жаль, что я так себя вёл сегодня, поэтому теперь мне остаётся только смириться с этим и постараться завтра поступить гораздо лучше», — приводит слова Давидович-Фокины Punto de Break.

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