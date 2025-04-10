«Он заново открыл себя и преобразился». Тренер Синнера — о дисквалификации подопечного

Тренер по физподготовке Марко Паничи рассказал о пользе трёхмесячного перерыва для его подопечного первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Во время вынужденного перерыва он сделал для себя ряд новых открытий, которые его стимулируют. Когда мы ездим на турниры, невозможно посвятить себя чему-либо, кроме тренировок, матчей и восстановления. Более того, за эти три месяца он посвятил немного времени себе, он заново открыл себя. Детоксикация идёт полным ходом. Я очень рад, на ментальном уровне он преобразился. Он вернётся в Риме с огромной мотивацией и необходимой свежестью», — приводит слова Паничи Ubitennis.

Напомним, сейчас Синнер отбывает дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).