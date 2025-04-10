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Рафаэль Надаль и Роджер Федерер снялись в документальном сериале про Карлоса Алькараса

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер снялись в документальном сериале про Карлоса Алькараса
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер приняли участие в съёмках документального сериала про победителя четырёх «Шлемов» испанца Карлоса Алькараса. Это стало известно из нового трейлера картины, опубликованного на странице стримингового сервиса Netflix в соцсетях.

Надаль и Федерер появятся в качестве экспертов с комментариями об Алькарасе. Кроме того, в сериале будут показаны интервью двукратной победительницы ТБШ испанки Гарбинье Мугурусы и тренера Карлоса Хуан-Карлоса Ферреро.

Премьера сериала запланирована на 23 апреля.

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