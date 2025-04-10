Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, легко обыграв Альтмайера
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он одержал уверенную победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:15 МСК
84
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Алькарас не выполнил подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Альтмайера ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас сыграет с французом Артюром Фисом, который выбил с турнира россиянина Андрея Рублёва.
Комментарии
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