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Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, легко обыграв Альтмайера

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, легко обыграв Альтмайера
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он одержал уверенную победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:15 МСК
Даниэль Альтмайер
84
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Алькарас не выполнил подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Альтмайера ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас сыграет с французом Артюром Фисом, который выбил с турнира россиянина Андрея Рублёва.

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