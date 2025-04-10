Попырин одолел Рууда и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В матче третьего круга Попырин со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл двукратного финалиста «Ролан Гаррос», седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (4). Нельзя не отметить, что Рууд — прошлогодний финалист турнира в Монте-Карло.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 14:05 МСК
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7
|
|6
|5
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча Рууда с Попыриным продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Каспер два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Алексея четыре эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.
За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Попырин сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
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