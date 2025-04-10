Попырин одолел Рууда и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Попырин со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл двукратного финалиста «Ролан Гаррос», седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (4). Нельзя не отметить, что Рууд — прошлогодний финалист турнира в Монте-Карло.

Встреча Рууда с Попыриным продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Каспер два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Алексея четыре эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Попырин сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.