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«Мне пришлось сражаться». Алькарас — о победе над Альтмайером в Монте-Карло

«Мне пришлось сражаться». Алькарас — о победе над Альтмайером в Монте-Карло
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:15 МСК
Даниэль Альтмайер
84
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Честно говоря, это было сложно, Дэнни играет великолепно. Он солидный игрок на грунтовом корте с непростой игрой, он очень хорош физически. Счёт не показывает, насколько это было сложно… Мне пришлось сражаться в первом сете. Хорошо, что я сделал брейк перед новыми мячами, это помогло с подачей. Во втором сете мог больше быть собой, играть более агрессивно, чем в первом, и использовал свои шансы», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Матч Алькараса и Альтмайера завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу представителя Испании. За выход в полуфинал он поспорит с Артюром Фисом из Франции.

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