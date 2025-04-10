«Мне пришлось сражаться». Алькарас — о победе над Альтмайером в Монте-Карло

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Честно говоря, это было сложно, Дэнни играет великолепно. Он солидный игрок на грунтовом корте с непростой игрой, он очень хорош физически. Счёт не показывает, насколько это было сложно… Мне пришлось сражаться в первом сете. Хорошо, что я сделал брейк перед новыми мячами, это помогло с подачей. Во втором сете мог больше быть собой, играть более агрессивно, чем в первом, и использовал свои шансы», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Матч Алькараса и Альтмайера завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу представителя Испании. За выход в полуфинал он поспорит с Артюром Фисом из Франции.