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«Будет непросто». Алькарас — о предстоящем четвертьфинале против Фиса в Монте-Карло

«Будет непросто». Алькарас — о предстоящем четвертьфинале против Фиса в Монте-Карло
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем четвертьфинальном матче против 15-й ракетки мира француза Артюра Фиса на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень рад снова оказаться на грунте. До сих пор это был действительно хороший сезон. Впервые играю здесь в четвертьфинале. Будет непросто против Артюра Фиса, который в последнее время показывает отличный теннис. Он проводит отличный сезон. Так что это будет интересный матч. Думаю, впервые буду играть с ним. Он будет красиво играть и красиво смотреть. Надеюсь, зрители получат удовольствие», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. Артюр Фис на этой же стадии оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

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