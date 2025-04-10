«Будет непросто». Алькарас — о предстоящем четвертьфинале против Фиса в Монте-Карло

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем четвертьфинальном матче против 15-й ракетки мира француза Артюра Фиса на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
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«Очень рад снова оказаться на грунте. До сих пор это был действительно хороший сезон. Впервые играю здесь в четвертьфинале. Будет непросто против Артюра Фиса, который в последнее время показывает отличный теннис. Он проводит отличный сезон. Так что это будет интересный матч. Думаю, впервые буду играть с ним. Он будет красиво играть и красиво смотреть. Надеюсь, зрители получат удовольствие», — сказал Алькарас в интервью на корте.
В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. Артюр Фис на этой же стадии оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).
- 10 апреля 2025
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