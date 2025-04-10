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Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после победы над Дрейпером в Монте-Карло

Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после победы над Дрейпером в Монте-Карло
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42-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после выхода в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Давидович-Фокина расчувствовался после того, как победил шестую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 4
6 		6 6 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

«Последние два года были непростыми для меня. Я несколько раз проигрывал в первом раунде, что было довольно опустошительно, но в этом году я поставил перед собой цель заново открыть свою игру и начать с чистого листа, исследуя свои возможности», — ранее заявлял о своём настрое на сезон испанец.

Следующим соперником Давидович-Фокиной в Монте-Карло станет 27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин.

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