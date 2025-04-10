Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после победы над Дрейпером в Монте-Карло

42-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после выхода в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Давидович-Фокина расчувствовался после того, как победил шестую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 8
|4
|
|6 6
|6
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
«Последние два года были непростыми для меня. Я несколько раз проигрывал в первом раунде, что было довольно опустошительно, но в этом году я поставил перед собой цель заново открыть свою игру и начать с чистого листа, исследуя свои возможности», — ранее заявлял о своём настрое на сезон испанец.
Следующим соперником Давидович-Фокиной в Монте-Карло станет 27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин.
- 10 апреля 2025
-
17:54
-
17:52
-
17:37
-
17:37
-
17:30
-
17:10
-
16:46
-
16:37
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:51
-
15:13
-
15:03
-
14:25
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:44
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:10
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:23
-
12:14
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:48
-
10:26
-
10:05
-
09:46