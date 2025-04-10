Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после победы над Дрейпером в Монте-Карло

42-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог сдержать слёз после выхода в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Давидович-Фокина расчувствовался после того, как победил шестую ракетку мира из Великобритании Джека Дрейпера (5) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

«Последние два года были непростыми для меня. Я несколько раз проигрывал в первом раунде, что было довольно опустошительно, но в этом году я поставил перед собой цель заново открыть свою игру и начать с чистого листа, исследуя свои возможности», — ранее заявлял о своём настрое на сезон испанец.

Следующим соперником Давидович-Фокиной в Монте-Карло станет 27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин.