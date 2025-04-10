«На этот раз надеюсь дойти до полуфинала». Фис — о победе над Рублёвым в Монте-Карло

15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3.
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«Четвертьфинал — это хорошо. Это здорово, но я играю не для того, чтобы попасть в четвертьфинал. На этот раз надеюсь дойти до полуфинала. Всегда приятно побеждать очень хороших игроков, таких как Рублёв или Зверев в Майами. Но я делаю всё возможное, чтобы быть в полуфинале в субботу», — приводит слова Фиса We Love Tennis.
За выход в полуфинал Артюр Фис поспорит с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее француз вышел в четвертьфинал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (проиграл Даниилу Медведеву) и в Майами (уступил Якубу Меншику).
- 10 апреля 2025
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