«На этот раз надеюсь дойти до полуфинала». Фис — о победе над Рублёвым в Монте-Карло

15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3.

«Четвертьфинал — это хорошо. Это здорово, но я играю не для того, чтобы попасть в четвертьфинал. На этот раз надеюсь дойти до полуфинала. Всегда приятно побеждать очень хороших игроков, таких как Рублёв или Зверев в Майами. Но я делаю всё возможное, чтобы быть в полуфинале в субботу», — приводит слова Фиса We Love Tennis.

За выход в полуфинал Артюр Фис поспорит с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее француз вышел в четвертьфинал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (проиграл Даниилу Медведеву) и в Майами (уступил Якубу Меншику).