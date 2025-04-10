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«На этот раз надеюсь дойти до полуфинала». Фис — о победе над Рублёвым в Монте-Карло

«На этот раз надеюсь дойти до полуфинала». Фис — о победе над Рублёвым в Монте-Карло
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15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Четвертьфинал — это хорошо. Это здорово, но я играю не для того, чтобы попасть в четвертьфинал. На этот раз надеюсь дойти до полуфинала. Всегда приятно побеждать очень хороших игроков, таких как Рублёв или Зверев в Майами. Но я делаю всё возможное, чтобы быть в полуфинале в субботу», — приводит слова Фиса We Love Tennis.

За выход в полуфинал Артюр Фис поспорит с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее француз вышел в четвертьфинал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (проиграл Даниилу Медведеву) и в Майами (уступил Якубу Меншику).

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