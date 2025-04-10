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Видео: Андрей Рублёв не может остановить свой смех из-за постоянных вопросов про Сафина

Видео: Андрей Рублёв не может остановить свой смех из-за постоянных вопросов про Сафина
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв попал в забавную ситуацию на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

9 апреля, после победы над французом Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6 (7:2)), Рублёв пришёл в студию Tennis Channel, где журналист начал активно расспрашивать Андрея про его сотрудничество с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

— Мы очень рады твоему новому сотрудничеству, расскажи, каково это? Наслаждаешься?
— Марат — очень забавный парень, ты тоже, да?
— Он хорошо помогает тебе на корте?
— Расскажи про ваши отношения вне корта?

На все эти и подобные вопросы Рублёв отвечал либо односложно и начинал смеяться, либо начинал смеяться сразу. Видео с Андреем разошлось по теннисным пабликам.

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