Видео: Андрей Рублёв не может остановить свой смех из-за постоянных вопросов про Сафина

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв попал в забавную ситуацию на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

9 апреля, после победы над французом Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6 (7:2)), Рублёв пришёл в студию Tennis Channel, где журналист начал активно расспрашивать Андрея про его сотрудничество с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

— Мы очень рады твоему новому сотрудничеству, расскажи, каково это? Наслаждаешься?

— Марат — очень забавный парень, ты тоже, да?

— Он хорошо помогает тебе на корте?

— Расскажи про ваши отношения вне корта?

На все эти и подобные вопросы Рублёв отвечал либо односложно и начинал смеяться, либо начинал смеяться сразу. Видео с Андреем разошлось по теннисным пабликам.