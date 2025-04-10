Даниил Медведев — Алекс де Минор: россиянин проиграл стартовый сет матча в Монте-Карло

Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева с 10-м номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Стартовую партию со счётом 6:2 выиграл австралиец.
Первый сет матча продлился 36 минут. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, де Минор — три из семи заработанных.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алекс де Минор в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Счёт личных встреч теннисистов 7-3 в пользу Медведева. Все поединки, кроме матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, были на харде. Тот грунтовый матч остался за де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).
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