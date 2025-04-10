Алькарас — третий, кому удалось достичь в 15 четвертьфиналов на «Мастерсах» до 22 лет
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас стал третьим игроком, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов на турнирах категории «Мастерс» в возрасте до 22 лет. Лидерами по этому показателю являются испанец Рафаэль Надаль (22) и серб Новак Джокович (18).
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:15 МСК
84
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал испанец поспорит с 15-й ракетой мира из Франции Артюром Фисом, который в третьем круге оказался сильнее девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.
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