Алькарас — третий, кому удалось достичь в 15 четвертьфиналов на «Мастерсах» до 22 лет

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас стал третьим игроком, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов на турнирах категории «Мастерс» в возрасте до 22 лет. Лидерами по этому показателю являются испанец Рафаэль Надаль (22) и серб Новак Джокович (18).

В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал испанец поспорит с 15-й ракетой мира из Франции Артюром Фисом, который в третьем круге оказался сильнее девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.