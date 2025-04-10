Карлос Алькарас: раньше обращал внимание на рейтинг, статистику. Но это неправильно

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что раньше обращал внимание на рейтинг, но теперь не ориентируется на него.

«Раньше обращал внимание на рейтинг, на статистику. Но, мне кажется, это неправильно. Сейчас я понял, что надо просто играть. Потому что мне это нравится. Люблю играть в теннис, мне нравится выходить на корт и выкладываться, показывать очень, очень хороший теннис, забывая о рейтинге и вообще обо всём. Я понял, что нужно так и делать. Поэтому во время грунтового сезона я постараюсь забыть обо всем и просто играть», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал испанец поспорит с французем Артюром Фисом.