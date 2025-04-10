Даниил Медведев потерпел поражение от Алекса де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
В матче третьего круга Медведев (9) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 13 минут. В её рамках Даниил три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Алекса три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 15).
Стоит отметить, что Медведев был последним представителем России в сетке Монте-Карло. Ранее турнир покинул Андрей Рублёв.
- 10 апреля 2025
-
19:04
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:38
-
18:28
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:52
-
17:37
-
17:37
-
17:30
-
17:10
-
16:46
-
16:37
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:51
-
15:13
-
15:03
-
14:25
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:44
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:10
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:23