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Даниил Медведев потерпел поражение от Алекса де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Медведев (9) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час 13 минут. В её рамках Даниил три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Алекса три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 15).

Стоит отметить, что Медведев был последним представителем России в сетке Монте-Карло. Ранее турнир покинул Андрей Рублёв.