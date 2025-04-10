Зверев: еда — пустая трата времени. Возвращаюсь из отпуска на два килограмма легче

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что считает еду пустой тратой времени.

«Для меня еда — это пустая трата времени. Если бы мне дали таблетку, и мне больше никогда не пришлось бы есть, я бы принял её. Я не плохой едок, но ем невероятно мало. Меня приходится заставлять есть. Не получаю удовольствия от еды в отпуске. Не из тех, кто говорит: «Вау, отлично провожу время». Я из тех, кто возвращается из отпуска на два килограмма легче», — приводит слова Зверев Daily mail.

Напомним, на «Мастерсе» в Монте-Карло Александр Зверев на старте уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:2, 3:6, 5:7.