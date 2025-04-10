Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: еда — пустая трата времени. Возвращаюсь из отпуска на два килограмма легче

Зверев: еда — пустая трата времени. Возвращаюсь из отпуска на два килограмма легче
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что считает еду пустой тратой времени.

«Для меня еда — это пустая трата времени. Если бы мне дали таблетку, и мне больше никогда не пришлось бы есть, я бы принял её. Я не плохой едок, но ем невероятно мало. Меня приходится заставлять есть. Не получаю удовольствия от еды в отпуске. Не из тех, кто говорит: «Вау, отлично провожу время». Я из тех, кто возвращается из отпуска на два килограмма легче», — приводит слова Зверев Daily mail.

Напомним, на «Мастерсе» в Монте-Карло Александр Зверев на старте уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:2, 3:6, 5:7.

Материалы по теме
Александр Зверев после финала AO-2025 не смог выиграть более двух матчей подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android