Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Монте-Карло

16-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Музетти (13) со счётом 6:3, 6:3 обыграл соотечественника – 34-ю ракетку мира Маттео Берреттини.

Встреча Музетти с Берреттини продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Лоренцо ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттео три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Отметим, что во втором сете Берреттини брад медицинский тайм-аут.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион) — Нуну Боржеш (Португалия).