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Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Монте-Карло

Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Монте-Карло
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16-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:05 МСК
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В матче третьего круга Музетти (13) со счётом 6:3, 6:3 обыграл соотечественника – 34-ю ракетку мира Маттео Берреттини.

Встреча Музетти с Берреттини продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Лоренцо ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттео три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Отметим, что во втором сете Берреттини брад медицинский тайм-аут.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион) — Нуну Боржеш (Португалия).

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