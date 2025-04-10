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На «Мастерсе» в Монте-Карло не осталось россиян по итогам третьего круга

На «Мастерсе» в Монте-Карло не осталось россиян по итогам третьего круга
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На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) не осталось представителей России по итогам третьего круга соревнований. В основную сетку соревнований попали три россиянина: Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Результаты россиян на «Мастерсе» в Монте-Карло:

Даниил Медведев (Россия, 9) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — третий круг — 2:6, 2:6
Андрей Рублёв (Россия, 7) — Артюр Фис (Франция, 12) — третий круг — 2:6, 3:6
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 9) — первый круг — 5:7, 6:4, 4:6

Действующим чемпионом Монте-Карло является грек Стефанос Циципас. Он продолжает борьбу за очередной титул.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Нуну Боржеш
43
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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