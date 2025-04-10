«Самая важная в сезоне». Музетти — о победе над Берреттини в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над своим соотечественником Маттео Берреттини (34-й в рейтинге) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Никогда не бывает легко играть с итальянцем… особенно с тем, кто боролся в конце. Как бы вы оценили эту победу с точки зрения вашего сезона на данный момент?

— Это, наверное, самая важная победа в сезоне. Было так много трудностей, включая противостояние с таким другом и партнёром по команде, как Берреттини. Мы играли на особенном корте для меня и Маттео: мы оба живём здесь, публика была 50 на 50. Это было одно из самых сложных испытаний в сезоне, но счастлив, что вышел победителем, — сказал Музетти в интервью на корте.

Лоренцо Музетти обыграл Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:3. Далее он встретится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Стефанос Циципас (Греция).