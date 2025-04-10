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Даниил Медведев гарантированно вернётся в топ-10 мирового рейтинга после Монте-Карло

Даниил Медведев гарантированно вернётся в топ-10 мирового рейтинга после Монте-Карло
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев гарантированно вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В Монте-Карло Медведев дошёл до третьего круга, где со счётом 2:6, 2:6 проиграл австралийцу Алексу де Минору.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Сейчас в лайв-рейтинге Медведев идёт девятым. Теоретически Даниила в Монте-Карло ещё могут обогнать, однако максимум один человек. То есть россиянин в любом случае вернётся в топ-10 — а на девятое или 10-е место, станет известно позднее.

Медведева может обогнать кто-то из этого списка игроков: Артюр Фис, Стефанос Циципас, Григор Димитров, Лоренцо Музетти, однако для этого им нужно завоевать титул в Монте-Карло.

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