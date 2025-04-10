Даниил Медведев гарантированно вернётся в топ-10 мирового рейтинга после Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев гарантированно вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В Монте-Карло Медведев дошёл до третьего круга, где со счётом 2:6, 2:6 проиграл австралийцу Алексу де Минору.

Сейчас в лайв-рейтинге Медведев идёт девятым. Теоретически Даниила в Монте-Карло ещё могут обогнать, однако максимум один человек. То есть россиянин в любом случае вернётся в топ-10 — а на девятое или 10-е место, станет известно позднее.

Медведева может обогнать кто-то из этого списка игроков: Артюр Фис, Стефанос Циципас, Григор Димитров, Лоренцо Музетти, однако для этого им нужно завоевать титул в Монте-Карло.