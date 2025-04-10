«Он — великий чемпион». Фис — о предстоящем матче с Алькарасом в 1/4 финала в Монте-Карло
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15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящем четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в Монте-Карло с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
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Артюр Фис
А. Фис
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Это будет первый раз, когда я играю с ним, так что это будет хороший опыт. Он — великий чемпион. Он уже выиграл четыре турнира «Большого шлема», а я не победил ни на одном», — сказал Фис на пресс-конференции.
В третьем круге в Монте-Карло Артюр Фис обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Карлос Алькарас на этой же стадии оказался сильнее немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:1).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.
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