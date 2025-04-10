Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он — великий чемпион». Фис — о предстоящем матче с Алькарасом в 1/4 финала в Монте-Карло

«Он — великий чемпион». Фис — о предстоящем матче с Алькарасом в 1/4 финала в Монте-Карло
Комментарии

15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящем четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в Монте-Карло с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это будет первый раз, когда я играю с ним, так что это будет хороший опыт. Он — великий чемпион. Он уже выиграл четыре турнира «Большого шлема», а я не победил ни на одном», — сказал Фис на пресс-конференции.

В третьем круге в Монте-Карло Артюр Фис обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Карлос Алькарас на этой же стадии оказался сильнее немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:1).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
«Будет непросто». Алькарас — о предстоящем четвертьфинале против Фиса в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android