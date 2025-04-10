Вихлянцева объяснила причины поражения Медведева от де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло в матче с австралийцем Алексом де Минором.

«В матче была видна усталость у Даниила от первых двух игр. С де Минором у Медведева было всего лишь 53% первой подачи, а реализация — ещё ниже, в районе 30%. Конечно, это критические показатели. Мы знаем Даниила как теннисиста, профессионально затягивающего в свои сети, словно паук. Но де Минору на грунте он уступает. Здесь сказались и усталость, и процент подачи. А де Минор использует всё, сейчас он продолжает стабильно проходить очень далеко на всех самых крупных турнирах. У Алекса было больше уверенности», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.