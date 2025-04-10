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Вихлянцева объяснила причины поражения Медведева от де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло

Вихлянцева объяснила причины поражения Медведева от де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло в матче с австралийцем Алексом де Минором.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«В матче была видна усталость у Даниила от первых двух игр. С де Минором у Медведева было всего лишь 53% первой подачи, а реализация — ещё ниже, в районе 30%. Конечно, это критические показатели. Мы знаем Даниила как теннисиста, профессионально затягивающего в свои сети, словно паук. Но де Минору на грунте он уступает. Здесь сказались и усталость, и процент подачи. А де Минор использует всё, сейчас он продолжает стабильно проходить очень далеко на всех самых крупных турнирах. У Алекса было больше уверенности», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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