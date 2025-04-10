Серена Уильямс откровенно рассказала об усталости от материнства

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что сильно устаёт от роли матери.

«Постоянно быть мамой — это неблагодарная работа на полную ставку, когда в конце дня не остаётся ни времени, ни сил, чтобы позаботиться о себе. Завтра я собираюсь поблагодарить свою маму за всё, что она для меня сделала, — за то, что я видела и чего не видела», — написала Серена в социальных сетях, добавив хештеги #устала, #изнурена, #мама.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.