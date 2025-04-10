Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Медведева с «Мастерса» в Монте-Карло
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал поражение чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (9) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору (8).
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
10
Алекс де Минор
А. де Минор
«Даниил ещё в концовке первого матча в Монте-Карло чувствовал себя не самым лучшим образом. Игра с де Минором просто не сложилась. Что касается вопроса про неожиданность того или иного результата, то в принципе на таком уровне не стал бы ничему удивляться», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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