Даниил Медведев объяснил поражение от Алекса де Минора на «Мастерсе» в Монте-Карло

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение (2:6, 2:6) от 10-го номера мирового рейтинга австралийца Алекса де Минора в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
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«Алекс провёл прекрасный матч. Не давал мне лёгких мячей, я искал ответ, но не нашёл. И в таких матчах начинаешь ошибаться там, где не надо ошибаться. Я много встреч таких выиграл, много проиграл. Я старался бороться, перевернуть. Совершенно не получилось. Нельзя сказать, что я был уставшим. Восстановился нормально, да, другие условия, но не сказать, что они сильно влияли.
Некоторые удары, которые я делал против Карена и Мюллера, давали мне время восстановить позицию и вернуться в розыгрыш. А Алекс всё играл с полулёта. Я подавал не суперски, но и не ужасно. Однако Алекс всё принимал и глубоко принимал. Я ошибался там, где не должен был, но потому что он давил, я рисковал. Не могу сказать, что это поражение меня прибило. Надо будет поговорить с тренером. Человек играл лучше меня, значит, надо быть лучше на тренировках, выступать лучше. Больше меня прибивают матчи, когда ты сам не даёшь уровня. А здесь мне не дали сыграть в свой лучший теннис», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 апреля 2025
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