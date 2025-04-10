Стефанос Циципас разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он разгромил португальца Нуну Боржеша (43-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Боржеща ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Стефанос Циципас — действующий чемпион соревнований.