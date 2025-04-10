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Медведев: знаю, что способен найти нового себя. Может, в Мадриде, а может, через год-два

Медведев: знаю, что способен найти нового себя. Может, в Мадриде, а может, через год-два
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, сколько времени ему потребуется, чтобы найти нового себя.

— Сколько надо времени, чтобы найти нового Даниила Медведева?
— Иногда это вопрос нескольких минут, дней, недель. Вот в Майами у меня болела спина, я был у физио и видел Меншика, у которого были проблемы — ходить не мог. Я думал, что он снимется, а он выиграл «Мастерс» — что может поменять его карьеру теоретически.

Кто-то так и не возвращался, но я знаю, что способен. Да, на грунте тяжелее, но и на нём способен. Это может случиться в Мадриде, может в Риме, а может и через год или два», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Медведев уступил 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору со счётом 2:6, 2:6.

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