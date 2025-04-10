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Стефанос Циципас прокомментировал разгромную победу над Боржешем в Монте-Карло

Стефанос Циципас прокомментировал разгромную победу над Боржешем в Монте-Карло
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Нуну Боржеш
43
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Не думаю, что счёт отражает ход матча. Было гораздо больше, чем показывает счёт. Мы оба пытались довести друг друга до предела. Возможно, он не смог воспользоваться некоторыми возможностями, а я справился с ними гораздо лучше, чем ожидал.

Знаю, что одержал здесь хорошие победы и показал достойный теннис. Хочу вернуться на этот корт, добиться большего и принять новые вызовы. Просто пытаюсь принимать матч за матчем, создать ещё больше воспоминаний на этом корте и выступить лучше завтра против Лоренцо, который отлично играет на грунте», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Матч Циципаса и Боржеша завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу греческого спортсмена. Далее он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

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