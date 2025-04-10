Стефанос Циципас прокомментировал разгромную победу над Боржешем в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над португальцем Нуну Боржешем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Не думаю, что счёт отражает ход матча. Было гораздо больше, чем показывает счёт. Мы оба пытались довести друг друга до предела. Возможно, он не смог воспользоваться некоторыми возможностями, а я справился с ними гораздо лучше, чем ожидал.

Знаю, что одержал здесь хорошие победы и показал достойный теннис. Хочу вернуться на этот корт, добиться большего и принять новые вызовы. Просто пытаюсь принимать матч за матчем, создать ещё больше воспоминаний на этом корте и выступить лучше завтра против Лоренцо, который отлично играет на грунте», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Матч Циципаса и Боржеша завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу греческого спортсмена. Далее он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.