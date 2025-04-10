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Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Табило

Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Табило
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18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он обыграл 32-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Димитров семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Табило ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал Григор Димитров поспорит с Алексом де Минором, который на этой же стадии оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас.

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