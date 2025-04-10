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Джек Дрейпер вместе с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли представил летнюю коллекцию Burberry

Джек Дрейпер вместе с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли представил летнюю коллекцию Burberry
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Шестая ракетка мира 23-летний британский теннисист Джек Дрейпер принял участие в первой фотосессии в качестве нового амбассадора британского дома моды класса люкс Burberry.

Дрейпер снялся вместе с известной британской супермоделью и актрисой Роузи Хантингтон-Уайтли, демонстрируя часть летней коллекции бренда в рамках кампании Wish You Were Here.

Фото: burberry.com

Фото: burberry.com

Фото: burberry.com

Фото: burberry.com

Фото: burberry.com

Ранее, в середине марта, Дрейпер стал триумфатором престижного турнира — «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Его неофициально называют пятым турниром «Большого шлема». Для Джека этот титул стал третьим в карьере на уровне ATP. Вскоре в Burberry объявили о сотрудничестве с первой ракеткой Великобритании.

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