Юниорка Доценко рассказала, как начала путь к победе на Les Petits As

13-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко поделилась тем, что замотивировало её подготовиться к крупнейшему юниорскому турниру Les Petits As и выиграть его.

«Про Les Petits As я начала задумываться в 2024 году, после того как его выиграла ученица моего тренера (Мария Макарова. — Прим. «Чемпионата»). Я загорелась этим и начала усердно готовиться. Была более сосредоточенной на тренировках.

Чтобы попасть на турнир, я перед этим играла очень много чемпионатов Tennis Europe, набирала очки. На Les Petits As я хотела показать свой самый лучший теннис, доказать всем, что я лучшая на этом турнире, и у меня это получилось», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полная версия интервью с Екатериной выйдет на нашем сайте 11 апреля в 8:00 мск.