13-летняя россиянка назвала двух теннисистов, с которыми схож её стиль игры

Чемпионка Les Petits As – 2025 Екатерина Доценко обозначила двух игроков, которых в теннисином плане считает похожими на себя.

«Думаю, с Миррой. Она тоже бегает за всеми мячами, может и хорошо, плотно ударить, и подержать мяч. А по характеру, мне кажется, я схожа с Синнером, так как он спокойный, никогда особо не психует и сдержанно реагирует на выигранные розыгрыши», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Ранее Доценко рассказала, как начала путь к победе на турнире Les Petits As.

Полная версия интервью с Екатериной выйдет на нашем сайте 11 апреля в 8:00 по московскому времени.