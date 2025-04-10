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Определились четвертьфинальные пары «Мастерса» в Монте-Карло

Определились четвертьфинальные пары «Мастерса» в Монте-Карло
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Определились четвертьфинальные пары грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 2025 год. Четвертьфинальные пары:

Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион);
Григор Димитров (Болгария, 15) — Алекс де Минор (Австралия, 8);
Артюр Фис (Франция, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
Алексей Попырин (Австралия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Результаты россиян на «Мастерсе» в Монте-Карло:

Даниил Медведев (Россия, 9) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — третий круг — 2:6, 2:6;
Андрей Рублёв (Россия, 7) — Артюр Фис (Франция, 12) — третий круг — 2:6, 3:6;
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 9) — первый круг — 5:7, 6:4, 4:6.

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