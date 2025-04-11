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«Очень нравится Трусова». Российская теннисистка рассказала, чем её вдохновляет Александра

«Очень нравится Трусова». Российская теннисистка рассказала, чем её вдохновляет Александра
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Чемпионка Les Petits As – 2025, российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала, чем её вдохновляет фигуристка Александра Трусова.

«Мне очень нравится фигурное катание, люблю смотреть все выступления, самой нравиться кататься на коньках. Считаю это очень красивым видом спорта.

Мне очень нравится Александра Трусова. Я за ней наблюдаю очень долгое время. Мне нравится, как она выступала на международных соревнованиях, как она катается. Виделись с ней три раза, рада была с ней сфотографироваться», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полная версия интервью с Екатериной выйдет на нашем сайте 11 апреля в 8:00 по московскому времени.

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