Юниорка Доценко рассказала, из кого сейчас состоит её большая команда
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Юниорка из России Екатерина Доценко перечислила тренеров, которые занимаются с ней.
«Сейчас в команду входят два тренера по теннису: Юлия Михайловна Бекещенко и Андрей Вадимович Савин. Ещё у меня тренеры по ОФП: Павел Андреевич Осипов, Любовь Октавиевна Худякова и Наталья Михайловна Русакова.
Мне помогают мои родители. Они финансируют мои турниры, но у меня есть контракт с Babolat. Они мне привозят новые кроссовки, ракетки, сумки, и это очень помогает. А ещё мама всегда ездит со мной на соревнования», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.
Полная версия интервью с Екатериной выйдет на нашем сайте 11 апреля в 8:00 по московскому времени.
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