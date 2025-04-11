«Наверное, только её и знала». Юниорка из России назвала имя своего кумира

13-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала, кем из теннисистов вдохновлялась в раннем детстве.

«Когда я только начинала, моим кумиром была Мария Шарапова. Наверное, потому что я только её знала. И ещё Серена Уильямс», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Екатерина Доценко является победительницей крупнейшего юниорского турнира Les Petits As, который с 1983 года проходит в Тарбе, Франция.

Ранее Екатерина рассказала, чем её вдохновляет серебряный призёр Олимпиады — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова).

Полная версия интервью с Екатериной уже вышла на нашем сайте.