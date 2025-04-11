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«Молодой, но никого не боится». Юниорка Доценко выбрала двух любимых игроков из ATP и WTA

«Молодой, но никого не боится». Юниорка Доценко выбрала двух любимых игроков из ATP и WTA
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Российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала, кто ей симпатичен среди действующих игроков.

«Сейчас мне очень нравятся Новак Джокович и Янник Синнер. Нравится, что Новак, несмотря на свой возраст, до сих пор играет, борется за победу на каждом турнире. А Синнер молодой, но он выходит на корт и никого не боится. Ещё нравится, как играют Арина Соболенко и Мирра Андреева», — сказала Доценко корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Екатерина Доценко является победительницей крупнейшего юниорского турнира Les Petits As, который с 1983 года проходит в Тарбе, Франция.

Полная версия интервью с Екатериной уже вышла на нашем сайте.

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