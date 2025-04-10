«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 10 апреля

В Монте-Карло (Монако) завершился пятый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». В его рамках прошли все матчи третьего круга, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Третий круг. Результаты матчей 10 апреля: