«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 10 апреля
В Монте-Карло (Монако) завершился пятый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». В его рамках прошли все матчи третьего круга, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Третий круг. Результаты матчей 10 апреля:
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.
- Артюр Фис (Франция, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 6:2, 6:3.
- Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – 6:3, 6:1.
- Алексей Попырин (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 6:4, 3:6, 7:5
- Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 6:3.
- Алекс де Минор (Австралия, 8) – Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:2, 6:2.
- Стефанос Циципас (Греция, 6) – Нуну Боржеш (Австралия) — 6:1, 6:1.
- Григор Димитров (Болгария, 15) – Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 3:6, 6:2.
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