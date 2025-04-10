Даниил Медведев прокомментировал возвращение в топ-10 мирового рейтинга

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, значимо ли для него возвращение в топ-10 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Если честно, вообще нет. Может быть, только для посева на некоторых турнирах. В Мадриде, по идее, это не так важно, потому что там 32 сеяных. Но всё равно, чтобы не попасть на Алькараса до четвертьфинала, что-нибудь такое. Это, конечно, всегда важно.

Но, скажем так, для меня всегда рейтинг от начала года поважнее, от начала года я, по-моему, не в топ-10, поэтому надо набирать этот рейтинг скорее», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

В Монте-Карло Медведев дошёл до третьего круга, где со счётом 2:6, 2:6 проиграл австралийцу Алексу де Минору.