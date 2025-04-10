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Циципас — второй, кто выходил в 1/4 финала в Монте-Карло пять лет подряд с 2000 года

Циципас — второй, кто выходил в 1/4 финала в Монте-Карло пять лет подряд с 2000 года
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас с 2000 года стал вторым игроком после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, кто пять лет подряд выходил в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Нуну Боржеш
43
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В третьем круге в Монте-Карло — 2025 Циципас разгромил португальца Нуну Боржеша со счётом 6:1, 6:1. За выход в полуфинал он поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти.

Стефанос Циципас является действующим чемпионом соревнований. Он также становился победителем в 2022 и 2021 году. В 2023 в четвертьфинале грек уступил американцу Тейлору Фрицу со счётом 2:6, 4:6.

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