«Медленно соображал и не включался». Берреттини — о поражении от Музетти в Монте-Карло

34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Нет, не виню ногу. Я медленно соображал и не очень-то включался. К сожалению, так получилось, хотя хотел бы изменить ментальную активацию, но не смог. Видно, что я не очень хорошо подготовился к матчу и не получил нужного адреналина. Не мог повернуться, и поэтому казалось, что я подаю медленно. Но дело в том, что соперник сегодня был очень хорошим и солидным», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

В третьем круге Маттео Берреттини уступил своему соотечественнику 16-й ракетке мира Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6.