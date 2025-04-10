«Медленно соображал и не включался». Берреттини — о поражении от Музетти в Монте-Карло
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34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:05 МСК
34
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Нет, не виню ногу. Я медленно соображал и не очень-то включался. К сожалению, так получилось, хотя хотел бы изменить ментальную активацию, но не смог. Видно, что я не очень хорошо подготовился к матчу и не получил нужного адреналина. Не мог повернуться, и поэтому казалось, что я подаю медленно. Но дело в том, что соперник сегодня был очень хорошим и солидным», — приводит слова Берреттини Ubitennis.
В третьем круге Маттео Берреттини уступил своему соотечественнику 16-й ракетке мира Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6.
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