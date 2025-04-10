Даниил Медведев оценил свой старт на грунте в 2025 году

Чемпион US Open — 2021 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил для себя старт грунтового сезона-2025.

«Я считаю, что сыграл два хороших матча. Поэтому, конечно, обидно, что сегодня матч вышел боком: будь то из-за него или из-за меня. Остаётся посмотреть, стоит ли брать [на вооружение] то, что было в двух предыдущих матчах, или всё же смотреть на сегодняшнюю игру… Окей, два предыдущих были хорошими, но, может быть, сегодня было настолько не очень, что надо всё-таки что-то поменять. Посмотрим, что мы придумаем на следующей неделе тренировок», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

На первом в году грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Медведев дошёл до третьего круга, где со счётом 2:6, 2:6 проиграл австралийцу Алексу де Минору.