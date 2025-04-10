Стефанос Циципас будет тренироваться под руководством Иванишевича — Gazzetta.gr

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас согласовал сотрудничество с чемпионом Уимблдона-2001, хорватом Гораном Иванишевичем, сообщает Gazzetta.gr.

По информации издания, Циципас начнёт тренироваться под руководством Иванишевича после завершения грунтового сезона, сразу после окончания «Ролан Гаррос» — 2025.

Напомним, Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.