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Алекс де Минор прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Монте-Карло

Алекс де Минор прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Монте-Карло
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга де Минор (8) со счётом 6:2, 6:2 обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (9).

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мы играли друг с другом много раз и практически на всех покрытиях. Я старался извлечь максимум из нашего последнего поединка на «Ролан Гаррос» [в 2024 году]. Думаю, что выступил действительно хорошо… Я действовал умно, тактически правильно сыграл сегодня.

Мне понадобилось немало времени, чтобы я наконец-то понял, что и как мне нужно делать, чтобы быть эффективным на грунте. Я могу быть опасен на этом покрытии, поэтому очень рад играть здесь, рад начать серию грунтовых «Мастерсов» с нескольких хороших матчей. Теперь вся моя энергия и все мои усилия будут направлены на следующий матч», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.

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