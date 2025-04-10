Алекс де Минор прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга де Минор (8) со счётом 6:2, 6:2 обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (9).

«Мы играли друг с другом много раз и практически на всех покрытиях. Я старался извлечь максимум из нашего последнего поединка на «Ролан Гаррос» [в 2024 году]. Думаю, что выступил действительно хорошо… Я действовал умно, тактически правильно сыграл сегодня.

Мне понадобилось немало времени, чтобы я наконец-то понял, что и как мне нужно делать, чтобы быть эффективным на грунте. Я могу быть опасен на этом покрытии, поэтому очень рад играть здесь, рад начать серию грунтовых «Мастерсов» с нескольких хороших матчей. Теперь вся моя энергия и все мои усилия будут направлены на следующий матч», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.