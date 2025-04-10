Карлос Алькарас: у меня хорошая подача, надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, изменил ли он что-то в своей подаче в этом сезоне.

«Я бы сказал, что она улучшается. Подача на грунте не так важна, как на других покрытиях, поэтому мне нужно сосредоточиться на том, что мне нужно: проценты или больше силы. Я анализирую, что лучше для меня сейчас. На грунте трудно сказать, улучшаюсь я или нет, потому что почти все игроки возвращают мяч, и очко разыгрывается. У тебя может быть отличная подача, но они отнимут у тебя подачу. Всё, что могу сказать, это то, что я чувствую себя лучше, у меня очень хорошая подача, и надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал испанец поспорит с французом Артюром Фисом.