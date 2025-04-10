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Карлос Алькарас: хотел бы стать лучшим в истории. Но ключевое — получать удовольствие

Карлос Алькарас: хотел бы стать лучшим в истории. Но ключевое — получать удовольствие
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сказал, что хочет стать лучшим теннисистом в истории, но он мечтает сделать это по-своему.

«Хотел бы стать лучшим в истории. Это моя мечта, но один из ключевых моментов для меня — получать удовольствие. Мне нравится проводить время дома, чего теннис не позволяет делать. Я прожил не так много, и мне предстоит пройти долгий путь. И сейчас хочу решать за себя. И если я совершу ошибку, то хочу сделать её сам. Строю свой путь, чтобы стать лучшим игроком в истории», — сказал Алькарас в трейлере документального сериала от Netflix.

Стриминговый сервис Netflix 23 апреля выпустит документальный сериал о Карлосе Алькарасе. Он выйдет под названием «Карлос Алькарас: Мой путь».

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