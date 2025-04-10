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Надаль — об Алькарасе: нужно чувствовать, что то, чем ты жертвуешь, стоит того

Надаль — об Алькарасе: нужно чувствовать, что то, чем ты жертвуешь, стоит того
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о желании третьей ракетки мира Карлоса Алькараса стать лучшим в мире.

«Чтобы добиться того же, чего достигли Роджер, Новак или я, нужно чувствовать: то, чем ты жертвуешь, стоит того и компенсирует тебя. Если вы чувствуете, что жертвуете слишком многим, вы точно не добьётесь успеха», — сказал Надаль в трейлере документального сериала Netflix.

Стриминговый сервис Netflix 23 апреля выпустит документальный сериал о Карлосе Алькарасе. Он выйдет под названием «Карлос Алькарас: Мой путь». Отметим, что, по последним данным, сериал будет состоять из трёх эпизодов. Его съёмки проходили в 2024 году.

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