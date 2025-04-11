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Два австралийца вышли в 1/4 финала грунтового «Мастерса» впервые с 1990 года

Два австралийца вышли в 1/4 финала грунтового «Мастерса» впервые с 1990 года
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Два теннисиста из Австралии вышли в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» впервые с момента введения формата в 1990 году и впервые на уровне ATP с Мюнхена-2012. В Монте-Карло в 1/4 финала вышли Алекс де Минор и Алексей Попырин.

10-я ракетка мира Алекс де Минор в третьем круге обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:3. В четвертьфинале Алекс встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Алексей Попырин (27-й в рейтинге) вышел в 1/4 финала, обыграв седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (6:4, 3:6, 7:5). Далее он встретится с итальянцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

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